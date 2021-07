Telma Monteiro: «Amamos Portugal e é um sentimento fantástico estar aqui»

A judoca Telma Monteiro foi esta sexta-feira a voz dos porta-estandarte portugueses na Cerimónia de Abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, realçando o amor pelo país e o "sentimento fantástico" pela presença na competição.

"Nós amamos Portugal e é um sentimento fantástico estar aqui, nestes Jogos Olímpicos. Estou verdadeiramente orgulhosa", afirmou Telma Monteiro, medalha de bronze em -57 kg no Rio'2016, que partilhou com o saltador Nelson Évora, campeão do triplo salto em Pequim'2008, a missão de liderar a delegação portuguesa na cerimónia.

A Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 foi esta sexta-feira representada por 17 atletas no desfile da Cerimónia de Abertura, tendo sido a 169.ª a desfilar e entrou às 21:14h locais (14:14h em Lisboa) no Estádio Nacional de Tóquio.

Na sua quinta presença olímpica, Telma Monteiro voltou a encabeçar o desfile da comitiva lusa, tal como em Londres'2012 e no encerramento do Rio'2016, enquanto Nelson Évora, nos seus quartos Jogos, reeditou a experiência de Pequim'2008.

Portugal vai estar representado por 91 atletas - após o anúncio da desistência do surfista Frederico Morais, por estar infetado com o novo coronavírus -, em 17 modalidades, nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, hoje inaugurados oficialmente, após o adiamento em um ano, devido à pandemia de covid-19, e que vão ser disputados até 8 de agosto.