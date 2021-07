Therese Alshammar falha recorde de participações olímpicas na natação

A sueca Therese Alshammar falhou, este sábado, a tentativa de tornar-se na primeira nadadora a competir em sete Jogos Olímpicos, ao não conseguir um lugar para a estafeta dos 4x100 metros livres do seu país para Tóquio'2020.

Num meeting em Roma, a lenda da natação sueca, de 43 anos, nadou os 100 metros em 57,99 segundos, um tempo dois segundos mais lento do que os mínimos necessários para garantir a vaga na estafeta sueca.

"Foi mais difícil do que imaginei. Se queremos nadar bem, temos de praticar muito. E este ano, com a pandemia, foi um ano diferente e, por ser diferente, treinei muito, mas não foi mais difícil competir. Não havia muitas competições e, na parte final da minha carreira, já não era muito boa nos 100 metros, que 'doem' mais do que me lembrava. Mesmo hoje, quando saí, estava OK, mas chegar ao final foi incrivelmente difícil", resumiu à agência Associated Press.

Retirada desde 2016, Alshammar, especialista no estilo livre e em mariposa, decidiu regressar às piscinas no início deste ano para tentar o apuramento para Tóquio'2020 e tornar-se na primeira representante da sua modalidade a estar em sete Jogos Olímpicos.

A sueca mantém-se como a única mulher a ter nadado em seis Olímpicos (de 1996 a 2016), mas divide o recorde global com dois homens: o turco Derya Büyükuncu e o compatriota Lars Frölander (1992-2012).

Alshammar ganhou duas pratas (nos 50 e 100 livres) e um bronze (4x100 livres) em Sydney'2020 e foi a porta-estandarte da Suécia na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio'2026. Ao longo da carreira, foi recordista do Mundo e venceu mais de duas dezenas de medalhas em Mundiais.