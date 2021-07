Tiago Apolónia defronta campeão africano, Shao Jieni enfrenta sueca na estreia no torneio de ténis de mesa

Os portugueses Tiago Apolónia e Shao Jieni vão estrear-se nos torneios individuais de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 frente ao nigeriano Olajide Omotayo e à sueca Christina Källberg, no sábado, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira.

Shao Jieni, de 27 anos, vai defrontar na primeira ronda do mapa feminino do torneio olímpico a sueca Christina Källberg, no sábado, a partir das 15h locais (7h em Lisboa), procurando chegar à segunda ronda, fase à qual chegou no Rio'2016.

Pouco depois, na mesma fase, Tiago Apolónia vai defrontar o Olajide Omotayo, atual campeão africano, às 20:15 (12:15), naquela que vai ser a sua quarta presença olímpica, a terceira em singulares, vertente na qual tem como melhor resultado o 17.º posto no Rio'2016.

Fu Yu, que foi 33.ª nos últimos Jogos, vai entrar em competição na segunda ronda, no domingo, às 15:30, enquanto Marcos Freitas vai iniciar a quarta participação olímpica na terceira ronda, na segunda-feira, às 15:30.

O madeirense, de 33 anos, nono no Rio'2016, ainda aguarda adversário para disputar o acesso aos oitavos de final, tal como a vencedora dos Jogos Europeus de 2019.

Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro vão estrear-se nos oitavos de final no mapa de equipas masculinas frente à Alemanha, na segunda-feira, a partir das 10h.

Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 vão decorrer entre sexta-feira e 8 de agosto, após o adiamento em um ano devido à pandemia de covid-19.