Tom Bosworth compara instalações olímpicas a uma prisão

Tom Bosworth, atleta britânico da marcha, apontou várias críticas às instalações olímpicas.

As provas de marcha não vão ser realizadas na cidade olímpica, onde decorrem as competições das restantes modalidades. Os atletas foram por isso reencaminhados para outro complexo no Japão, a 800 km de Tóquio, e Bosworth não poupou nas críticas.

Além de ter dito que o complexo onde se encontra parecia uma prisão, o atleta britânico fez ainda um vídeo, de forma a mostrar a comida, que o próprio considerou como um "lixo frio".

Arroz frio, massa mal cozida e cebolas cozinhadas a vapor são alguns dos exemplos a que o britânico se referiu quando proferiu as duras palavras.

O atleta de 31 anos deixou ainda uma mensagem na rede social Twitter, onde questiona o Comité Olímpico Internacional: "Existe alguma possibilidade de na nossa semana de corrida conseguirmos um pouco de comida? comida.. Não apenas molhos frios, cebolas no vapor ou massas parcialmente cozidas. Este é o auge do desporto. Sapporo parece uma prisão."

Além da comida, também a sala que serve como refeitório não escapou às duras palavras de Bosworth. Com mais um post no Twitter denuncia a aparência da sala. "Bem-vindo à suada sala de jantar da vila, que oferece uma vida inteira de trabalho árduo", foram as palavras do atleta.

"Alguma chance de conseguirmos um pouco de ar fresco além da volta de treinamento de 900m que temos? Uma chávena de café não faria mal " continuou o desabafo na rede social, que mais tarde acabou eliminado.

A equipa da Grã-Bretanha vai verificar se os comentários do atleta correspondem à realidade e o chefe do Comité Olímpico do país, Mark England, revelou que se tudo aquilo que Bosworth relatou for verdade é "dececionante porque a comida na Vila Olímpica e a atmosfera que foi criada em Tóquio são verdadeiramente excepcionais".

O atleta vai competir na próxima sexta-feira na corrida de 50 km.