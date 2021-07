Torneio de futebol feminino começa com surpresa, feito histórico e goleada

Seis jogos, 28 golos marcados. Eis o balanço da primeira jornada do torneio feminino de futebol dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020. Um registo claramente inflacionado pelos inacreditáveis 10-3 aplicados na Holanda à Zâmbia, num encontro de um Grupo F que foi mesmo o mais produtivo em termos de eficácia, já que na outra partida o Brasil despachou a China por claros 5-0. Basicamente, dos 28 golos marcados, 18 foram só neste grupo!





Na partida com mais golos da noite, as holandesas contaram com a inspiração de Viviene Miedema, autora de quatro dos dez golos. Do lado oposto, os tentos foram todos marcados por Barbra Banda, que mostrou claramente ser jogadora para outros voos (atua de momento no Logroño, em Espanha).Quanto ao encontro do Brasil, em que a benfiquista Letícia foi suplente, a vitória canarinha ficou marcada pelo feito histórico da lendária Marta, que se tornou na primeira jogadora da história a marcar em cinco edições consecutivas de Jogos Olímpicos. Aos 35 anos, a avançada brasileira repetiu aquilo que fez em Atenas, Pequim, Londres e Rio de Janeiro.Além deste festival de golos no Grupo F, nota ainda para a maior surpresa do dia. Não pelo triunfo, mas pelos números. É que a Suécia conseguiu derrotar os Estados Unidos por 3-0, colocando um ponto final a uma incrível série de 44 encontros consecutivos das norte-americanas a ganhar. Esta foi apenas a segunda derrota de sempre dos EUA no torneio olímpico - a outra tinha sido em 2008, nuns Jogos nos quais viriam a vencer.Grupo EGrã-Bretanha-Chile, 2-0Japão-Canadá, 1-1Grupo FChina-Brasil, 0-5Zâmbia-Holanda, 3-10Grupo GSuécia-Estados Unidos, 3-0Austrália-Nova Zelândia, 2-1