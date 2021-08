Treinador de natação morre durante a quarentena após regresso dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Huang Guohui, treinador da seleção olímpica de natação vietnamita, foi encontrado morto num hotel em Hanoi enquanto realizava a quarentena, após regressar de Tóquio. A notícia é avançada pelo Vietnamese Express que afirma ainda que a polícia já está a investigar o caso. O técnico tinha 57 anos.





As provas de natação dos Jogos Olímpicos terminaram a 1 de agosto, sendo que a comitiva vietnamita regressou ao seu país no dia 4. O plano da equipa passava por permanecer 14 dias em isolamento num hotel na cidade de Hanoi, porém, apenas uma semana após a chegada da equipa o treinador chefe foi encontrado sem vida. Em comunicado, o chefe da missão olímpica do Vietname não adiantou mais pormenores: "Estamos confinados, por isso ainda não conhecemos toda a situação e estamos à espera dos resultados da investigação".Já Hoang, um dos atletas treinados por Huang, escreveu nas suas redes sociais: "Descansa em paz. Estaremos sempre agradecidos e recordar-te-emos para sempre".Huang estava no comando da equipa do Vietname desde 2003, tendo alcançado bons resultados em inúmeras provas asiáticas e mundiais. Na última edição dos Jogos Olímpicos, em Tóquio, o treinador preparou dois atletas para a prova: Nguyen Huy Hoang e Nguyen Thi Ahn Vien. Ambos os nadadores alcançaram resultados bastante positivos para as aspirações do país na modalidade.A imprensa local tem lançado a hipótese de suicídio, porém até ao momento ainda não há mais informações nesse sentido.