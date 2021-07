Turquia surpreende campeã olímpica China no voleibol feminino

A China, campeã olímpica em título, iniciou da pior forma o torneio olímpico de voleibol feminino de Tóquio'2020, com uma clara derrota frente à Turquia, por 3-0 e com parciais bem desnivelados.

Bem melhor esteve a Sérvia, atual campeã mundial e vice-campeã olímpica, que superou a República Dominicana, também por 3-0, no jogo em que Tijana Boskovic chegou aos 28 pontos.

Mais que a derrota, o que se destaca no jogo da China é não terem vencido qualquer 'set' e perderem por números tão desequilibrados: 25-21, 25-14 e 25-14.

A liderança turca no grupo B é repartida com Itália e Estados Unidos, que também entraram a ganhar.

As italianas ganharam às russas por 3-0 (25-23, 25-19 e 25-14) e as norte-americanas também só precisaram de três 'sets' com as argentinas (25-20, 25-19 e 25-20).

No grupo A, a Sérvia entrou fortíssimo e Tijana Boskovic só por si assegurou invulgares 28 pontos. Os parciais foram de 25-18, 25-12 e 25-20.

Quanto ao Brasil, outro dos favoritos tradicionais, cumpriu o esperado e estreou-se com vitória sobre a Coreia do Sul. Fernanda Garay, titular na linha de passe liderou um triunfo pela margem máxima, com parciais de 25-10, 25-22 e 25-19.

No outro jogo do grupo A, o Japão ganhou ao Quénia, igualmente por 3-0, com 25-15, 25-11 e 25-23.