Velejadora Carolina João faz balanço positivo da "ótima experiência" na estreia

A velejadora portuguesa Carolina João fez esta quinta-feira um balanço positivo da estreia em Jogos Olímpicos, com o 34.º lugar final em Laser Radial de Tóquio2020, na que foi "uma ótima experiência" com a qual quer aprender e melhorar.

A jovem velejadora teve hoje o seu melhor dia, com um 21.º posto e um 14.º, nas nona e 10.ª regatas, respetivamente, ainda que tenha cedido um posto, para o 34.º final, em relação ao penúltimo dia de provas na categoria.

"Foi uma ótima experiência. Claro que uma pessoa quer sempre mais, não estou satisfeita com o meu resultado, mas de consciência tranquila, dei o meu melhor. Cá estaremos para Paris2024, se Deus quiser", resumiu, na zona mista da marina de Enoshima.

Segundo a velejadora, o último dia foi "bastante positivo", também devido às "condições diferentes, com vento fraco, de quadrante sul e mais certinho".

A jornada de hoje contrasta com os primeiros dias, que "não correram de todo bem", trazendo "condições desafiantes e más decisões". "Mas também aprendi com elas", atirou.

Aos 24 anos, a estreia acabou por levá-la a um resultado que "se pode dizer que está dentro das expectativas", pedindo "realismo" na análise, dado que se apurou apenas no último ano.

"Se acho que consigo fazer melhor? Sem dúvida que sim", admitiu.

Para já, quer "continuar no mundo da vela e fazer os Jogos de 2024", mas 'piscou' já o olho a Los Angeles2028. "Veremos", disse.

João estreou-se em Jogos Olímpicos com 24 anos, sucedendo a Sara Carmo no Laser Radial, depois dos 27.º e 28.º lugares no Rio2016 e Londres2012, respetivamente.