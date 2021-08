Vida de campeão olímpico na Índia: carros de luxo, viagens de avião e muito dinheiro

Neeraj Chopra ganhou a única medalha de ouro da Índia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a primeira de sempre no atletismo do país, e vai receber cerca de dois milhões de dólares entre prémios monetários e ofertas.





O atleta de 23 anos, filho de agricultores, impôs-se no lançamento do dardo, ao lançar a 87,58 metros, e alcançou o melhor resultado da comitiva da Índia no Japão, que somou ainda duas medalhas de prata e quatro de bronze.O governo da sua região vai oferecer-lhe 800 mil dólares (cerca de 680 mil euros), ao passo que outras regiões do país juntaram outros 340 mil euros. Uma empresa na área da educação já lhe prometeu cerca de 230 mil euros.A liga de críquete e os Chennai Super Kings vão oferecer-lhe 114 mil euros cada, sendo que o comité olímpico do país ainda lhe vai dar 85 mil euros.Outras empresas ofereceram viagens áreas, carros de luxo e cartões-oferta; tudo somado, as 'prendas' ascendem a 2 milhões de dólares (cerca de 1,7 milhões de euros)...