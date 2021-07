Zverev derrota Djokovic e acaba com o sonho do Golden Slam

Ainda não vai ser em 2021 que um jogador de ténis consegue alcançar o Golden Slam em ténis masculino. Alexander Zverev, número cinco do ranking mundial, colocou esta sexta-feira um ponto final no sonho de Novak Djokovic, qualificar-se para a final dos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020, onde o sérvio de 34 anos, vencedor do três primeiros Grand Slams de 2021, procurava fazer aquilo que nunca nenhum homem tinha consecutivo. Em femininos, a alemã Steffi Graff completou o 'golden slam' em 1988, vencendo os quatro torneios do 'Grand Slam' e o ouro nos Jogos Olímpicos de Seul.





O alemão de 24 anos chegou a parecer completamente enterrado no marcador — 1-6, 2-3 e serviço de Djokovic — mas deu a volta de forma incrível para derrotar o sérvio em duas horas, por 1-6, 6-3 e 6-1, vencendo 10 dos últimos 11 jogos do duelo. Entre o 2-3 do segundo set e o 4-0 do terceiro, Sascha Zverev encaixou uns inacreditáveis oito jogos seguidos.j

Na final do torneio olímpico de singulares, Zverev vai defrontar o russo Karen Khachanov, 25.º tenista mundial, que hoje surpreendeu o espanhol Pablo Carreño Busta (11.º), vencendo por duplo 6-3, em uma hora e 19 minutos,