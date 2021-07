Artur Soares Dias a caminho dos Jogos Olímpicos: «É um sonho de criança»

Artur Soares Dias, o primeiro árbitro português nomeado para os Jogos Olímpicos, partiu esta quarta-feira para o Japão na companhia da sua restante equipa de arbitragem. No dia que comemora o seu 42.º aniversário, o juiz teve direito a uma despedida calorosa no aeroporto do Porto para a ligação a Frankfurt antes das nove horas de viagem consecutivas até à capital japonesa com direito ao tradicional "parabéns a você" em pleno aeroporto, acompanhado de um pequeno bolo com uma vela, uma brincadeira promovida pelos elementos da sua equipa de arbitragem e da APAF que fizeram questão de estar presentes na partida dos juízes portugueses.





"Quem está próximo de mim sabe que estar nos Jogos Olímpicos era um sonho desde criança. Representar Portugal nas olimpíadas é a nossa medalha porque era um objetivo e é um orgulho enorme para os 25 anos de carreira que completo este ano", comentou Artur Soares Dias, sem receio em atirar que "não podia ter uma melhor prenda de anos": "Os meus filhos, claramente, são a minha prioridade, mas no que diz respeito à carreira profissional isto é um orgulho que me deixa carregado de alegria".Bagagem carregada de motivação que Artur Soares Dias garante também estar relacionada com o apoio público que tem vindo a receber desde que foi nomeado para a fase final do Campeonato da Europa."Tenho sentido uma extraordinária onda de calor desde o início do europeu. É algo a que não estou habituado, mas também faz com que tenha maior responsabilidade porque é inevitável que toda esta onda de apoio torne o clima muito mais agradável para o desempenho da nossa função", argumentou Artur Soares Dias, convicto que a participação nos Jogos Olímpicos possa contribuir para desanuviar a tensão que a arbitragem portuguesa muitas vezes está sujeita: "Acredito que também sou reconhecido em Portugal e sinto-me de coração cheio porque esta onda de apoio generalizado é quase como gasolina para colocarmos o nosso carro a andar no Japão".