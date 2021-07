Estados Unidos, Holanda e Brasil nos 'quartos' do torneio feminino dos Jogos Olímpicos

Os Estados Unidos cederam esta terça-feira um empate com a Austrália, mas asseguraram a passagem aos quartos de final do torneio olímpico de futebol feminino de Tóquio'2020, tal como Holanda e Brasil, que venceram os respetivos jogos.

Depois de uma derrota com a Suécia (3-0) e uma goleada sobre a Nova Zelândia (6-1), as norte-americanas, recordistas do ouro olímpico (1996, 2004, 2008 e 2012), averbaram um nulo na terceira jornada do Grupo G, que lhes permitiu segurar o segundo posto, com quatro pontos, em igualdade com as australianas, que também seguem em frente, enquanto um dos melhores terceiros colocados.

Com a qualificação garantida na ronda anterior, a Suécia, medalha de prata no Rio'2016, terminou o agrupamento no topo, com nove pontos, ao bater por 2-0 as neozelandesas, com golos de Anna Anvegard e Madelen Janogy, ambos no primeiro tempo.

No Grupo F, a Holanda aplicou nova goleada, desta feita por 8-2 à China, com Lineth Beerensteyn, Lieke Martens e Vivianne Miedema a 'bisarem' para as holandesas e a contribuírem para que o ataque mais produtivo da fase de grupos da prova (21 golos) ficasse no primeiro posto, com sete pontos.

Em igualdade pontual, o Brasil segue para os 'quartos' como segundo classificado, tendo vencido pela margem mínima a Zâmbia, por 1-0, graças ao tento de Andressa.

O empate 1-1 diante da já apurada Grã-Bretanha garantiu ao Canadá a qualificação no Grupo E, com cinco pontos, menos dois do que as britânicas e mais um do que o anfitrião Japão, que conseguiu ser um dos melhores terceiros, face ao triunfo por 1-0 sobre o Chile, com um tento de Mina Tanaka.

Após a terceira e última jornada da fase de grupos, o quadro dos quartos de final ficou definido com os seguintes jogos, a serem realizados na sexta-feira: Grã-Bretanha-Austrália, Suécia-Japão, Holanda-Estados Unidos e Canadá-Brasil.