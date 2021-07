Penáltis afastam Brasil da luta pelas medalhas em Tóquio

O Brasil caiu com estrondo nos ‘quartos’ em futebol feminino, repetindo Londres’2012 como as únicas ocasiões em que não foi semifinalista em seis torneios olímpicos. Após o nulo no período regulamentar, o Canadá foi mais forte nos penáltis, tendo vencido por 4-3. “Converti todas as tentativas que fiz no treino e no jogo não consegui. Peço desculpa a todos mas são coisas do futebol. Saio de cabeça erguida”, explicou Rafaelle, central canarinha que falhou o penálti decisivo, para defesa de Labbé. O afastamento também deve significar o possível abandono da seleção de Formiga e Marta, duas das estrelas mais cintilantes do Brasil, que não entra no pódio olímpico desde Pequim’2008.

À espera do Canadá nas ‘meias’ estão os EUA, que sofreram para eliminar a Holanda, tendo sido necessário recorrer ao penáltis após o empate a duas bolas nos 90 minutos. Alyssa Naeher, guardião norte-americana, foi a heroína, ao defender dois penáltis.

Suecas somam e seguem

A Suécia deu mais um passo para (pelo menos...) repetir a medalha de prata conquistada no Rio’2016 e bateu o Japão por 3-1. Eriksson, Emma Blackstenius e Kosovare Asllani apontaram os golos suecos, perante a fraca resistência nipónica, que ainda ‘assustou’ no primeiro tempo por Tanaka. As nórdicas vão agora defrontar a Austrália, que venceu a Grã-Bretanha por 4-3, após prolongamento, numa partida dramática para as europeias, que falharam um penálti, por Caroline Weir, já no tempo extra, para defesa de Teagan Micah. A britânica Ellen White foi a grande figura do encontro, tendo assinado um hat trick, mas a capitã australiana, Samantha Kerr, com um bis, revelou-se essencial para garantir o apuramento. * F.L.