Suécia e Grã-Bretanha apuradas para os 'quartos' do torneio feminino em dia de goleada dos EUA

Suécia e Grã-Bretanha garantiram este sábado a qualificação para os quartos de final do torneio olímpico de futebol feminino de Tóquio'2020, enquanto os Estados Unidos, recordistas de medalhas de ouro, retomaram a 'normalidade' e golearam a Nova Zelândia.

As suecas, que tinham batido as norte-americanas na primeira jornada, somaram novo triunfo no Grupo G, diante da Austrália, por 4-2, com um 'bis' de Fridolina Rolfo e golos de Lina Hurtig e Stina Blackstenius, cabendo a Samantha Kerr assinar os dois tentos das australianas.

A Suécia lidera o grupo, com seis pontos, mais três do que Estados Unidos e Austrália, numa 2.ª ronda em que as norte-americanas subiram ao segundo posto, graças à goleada aplicada à Nova Zelândia (6-1), construída com golos de Rose Lavelle, Lindsey Horan, Christen Press, Alex Morgan e dois autogolos de Abby Erceg e Catherine Bott.

No Grupo E, a Grã-Bretanha também soma seis pontos e assegurou um lugar na próxima fase, ao bater por 1-0 o anfitrião Japão, com um tento de Ellen White. As britânicas têm mais dois pontos do que o Canadá, segundo colocado, que venceu por 2-1 o Chile, último, ainda sem qualquer ponto, atrás das japonesas, que têm um.

Países Baixos e Brasil, que se tinham estreado com goleadas no torneio olímpico, empataram 3-3, e somam os mesmos quatro pontos no Grupo F. Vivianne Miedema, por duas vezes, e Dominique Janssen 'faturaram' para as holandesas, enquanto Debinha, Marta e Ludmila anotaram os golos das brasileiras.

Após a derrota 'estrondosa' com os Países Baixos (10-3), a Zâmbia conseguiu um empate 4-4 com a China, numa partida em que a zambiana Barbra Banda se tornou na primeira futebolista a marcar dois 'hat-tricks' na mesma edição dos Jogos Olímpicos, tendo em conta que já tinha assinado os três tentos da seleção africana frente às holandesas.

Devido à pandemia de covid-19, a 29.ª edição dos Jogos Olímpicos de verão foi adiada para este ano, decorrendo até 08 de agosto, em Tóquio.