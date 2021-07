Surpresa no torneio masculino dos Jogos Olímpicos: Alemanha cai na fase de grupos

Enorme surpresa no torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos! A Alemanha, vice-campeã no Rio de Janeiro, em 2016, foi esta quarta-feira eliminada na fase de grupos em Tóquio'2020.





Na 3.ª e última jornada do Grupo D, os germânicos precisavam de vencer a Costa do Marfim para passar à fase seguinte mas não foram além de um empate (1-1), resultado que apurou os africanos para os quartos-de-final. No mesmo grupo, o Brasil, campeão em título, bateu a Arábia Saudita (3-1) e garantiu o 1.º lugar, com 7 pontos, contra os 5 da Costa do Marfim (2.º) e os 4 da Alemanha (3.º).As contas do Grupo B também já estão fechadas, com Coreia do Sul (1.º) e Nova Zelândia (2.º) apuradas para os 'quartos'. Ainda esta quarta-feira ficarão definidos os outros dois grupos (A e C), bem como o alinhamento completo para a primeira ronda da fase a eliminar.