Diogo Abreu considera "má estratégia" entrar em prova focado em medalhas

O ginasta Diogo Abreu acredita que tem qualidade para estar entre os primeiros nos trampolins dos Jogos Olímpicos, mas considera "má estratégia" entrar no sábado em prova focado em medalhas.

"É má estratégia começar a pensar em medalhas antes da competição começar. Ando nos trampolins há 20 anos e sei a capacidade de cada atleta e país, pelo que sei que é complicado, contudo, também sei que tenho um potencial muito grande", resumiu, em conferência, na aldeia olímpica.

No Rio'2016 saiu do trampolim durante o exercício e assim falhou a entrada na desejada final, pelo que agora a ideia é "estar 100% focado nas preliminares e fazer as melhores séries possíveis" em 20 segundos.

"Nos trampolins há muita coisa que pode correr mal, por isso o melhor é ir mesmo etapa a etapa", justificou o desportista, de 27 anos, que garante estar "muito bem preparado".

Em tempos de pandemia de covid-19 e com poucas provas, o português tem como destaque o sexto lugar na Taça do Mundo de Brescia, em Itália, este ano.

"Tenho andado a trabalhar o máximo para estar bem nos Jogos e as últimas competições internacionais, não tendo sido muitas, têm-me corrido bastante bem. Estou preparado", sentenciou.

Na prova de trampolins competem 16 atletas, "um filtro mundial bastante apertado", para o qual está confiante face aos recentes "melhores resultados internacionais da carreira".