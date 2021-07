Ginastas motivam-se ao som dos próprios aplausos na qualificação masculina

O centro Ariake, sede da competição de ginástica nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, recebeu esta madrugada, ao som dos aplausos dos próprios atletas, confrontados com as bancadas vazias, as primeiras atividades da ginástica artística.

Com as bancadas do complexo apenas ocupadas por alguma imprensa, foram os atletas, juntamente com voluntários e juízes, que se fizeram ouvir, dedicando a si mesmos aplausos, no momento em que se alinhavam e eram chamados pela instalação sonora.

A competição de ginástica disputa hoje a qualificação masculina, agrupada em três subdivisões, que determinará o apuramento das oito equipas para a final, dos 24 ginastas para a final geral individual e dos oito finalistas de cada um dos seis aparelhos.