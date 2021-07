Kohei Uchimura falha final da barra e diz adeus aos Jogos

O ginasta japonês Kohei Uchimura, bicampeão olímpico no concurso completo individual, falhou este sábado a qualificação para a final da barra fixa, único aparelho em que iria competir, e está fora dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

O campeão olímpico no 'all around' em Londres'2012 e no Rio'2016, onde também conquistou o ouro por equipas, caiu da barra e os 13.866 pontos que somou não foram suficientes para apurar-se para a final.

Uchimura, de 32 anos, renunciou a defender os seus títulos olímpicos nos Jogos disputados no seu país, devido a uma lesão nas costas, que, nas suas palavras, o fazia sentir "como um fóssil".

O japonês, que é um dos grandes ginastas da história, com três ouros olímpicos e 10 títulos mundiais, também tinha abdicado de participar na prova de barras paralelas, preferindo centrar-se na luta por uma medalha na barra fixa, um objetivo que falhou.

Com uma rotina de dificuldade 6,600, a mais alta apresentada até ao momento nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, o seis vezes campeão mundial de 'all around' iniciou o seu exercício de forma espetacular, antes de cair devido a um erro no final do seu programa.

No Rio'2016, a superestrela japonesa, conhecida por "Rei Kohei", tornou-se o primeiro ginasta em 44 anos a conseguir defender o título olímpico, desde o seu compatriota Sawao Cato, em 1972.