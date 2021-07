Filha de Bruce Springsteen nos Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos de Tóquio vão contar com nomes de peso nas mais diversas modalidades, verdadeiros candidatos às medalhas, mas a verdade é que entre os milhares de participantes estará uma atleta especial, de seu nome... Jessica Springsteen. O famoso sobrenome diz-lhe algo, certo?

Pois bem, a atleta em causa é mesmo a filha do lendário cantor e compositor Bruce Springsteen, ela que irá defender a equipa de saltos de hipismo dos Estados Unidos.

Estas andanças não são propriamente uma novidade para Jessica, visto que já havia sido reserva da equipa norte-americana nos Jogos Olímpicos de 2012, que se realizaram em Londres. Quatro anos depois ficou fora da grande competição que decorreu no Rio de Janeiro, mas a verdade é que a derradeira oportunidade chega agora aos 29 anos.

Desta vez, a filha do ícone do rock norte-americano será uma das atletas titulares (ao lado de Kent Farrington, Laura Kraut e McLain Ward) e figura entre as favoritas nas provas de saltos nas categorias individual e por equipas. Jessica vai, juntamente com o seu cavalo Don Juan Van De Donkhoeve, tentar chegar às medalhas. A mítica canção do pai Bruce, ‘Born in the USA’, pode servir de inspiração.

Jessica é natural da Califórnia e viu parte do seu percurso de vida ser escrito em português. A atleta competiu e viveu mesmo em Portugal, mais propriamente em Lisboa, onde tirou, em 2014, uma pós-graduação na área de Desporto.