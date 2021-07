A judoca alemã Martyna Trajdos foi 'obrigada' esta terça-feira a reagir publicamente para justificar o vídeo viral com o seu treinador, no qual Claudiu Pusa lhe dá umas 'chapadas' antes do combate de ontem com a húngara Szofi Ozbas, da categoria -63kg.





La reacción del entrenador de Martyna Trajdos hacia ella en los #JuegosOlimpicos de #Tokyo2020



"Não se preocupem, pessoal! Esse é o ritual que eu escolho antes das lutas! O meu treinador está apenas a fazer o que eu quero para me 'acordar'", escreveu a judoca nas redes sociais.E se não viu o vídeo, aqui tem...