Bárbara Timo avança para a 2.ª ronda nas -70kg

A judoca portuguesa Bárbara Timo qualificou-se para a segunda ronda da categoria de -70 kg dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, ao vencer a jamaicana Ebony Drysdale Daley.





Timo, 15.ª do ranking mundial e vice-campeã do mundo em 2019, confirmou o favoritismo, ao derrotar uma adversária, 59.ª, com quem nunca tinha lutado e que marcava presença nos Jogos através da quota continental americana.No combate, o quarto do dia no 'tatami 1', Bárbara Timo garantiu o triunfo com um ippon, após três castigos à jamaicana, e na segunda ronda irá defrontar a croata Barbara Matic, campeã mundial em título, diante de quem tem uma vitória e uma derrota.