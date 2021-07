Catarina Costa perde nos 'quartos' e vai lutar pelo bronze nas repescagens

A portuguesa Catarina Costa caiu esta madrugada para a repescagem na categoria de -48 kg do judo nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, ao ser derrotada pela ucraniana Daria Bilodid, bicampeã mundial, por ippon.





Diante de Bilodid, número dois do ranking mundial, Catarina Costa, oitava, conseguiu levar o combate até ao golden score, prolongamento após os quatro minutos iniciais, que se arrastou por mais 1.28 minutos.A ucraniana, mais forte e a privilegiar várias vezes o combate no chão, acabou por garantir a vitória e a passagem às meias-finais, com uma imobilização à judoca lusa, que é relegada assim para o quadro secundário.Catarina Costa já garantiu um diploma olímpico, mas em caso de vitória no seu quarto combate, que será diante da campeã olímpica em título, a argentina Paula Pareto (sexta), chegará ao combate de acesso à medalha de bronze.