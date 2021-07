Jorge Fonseca despacha combate em 17 segundos e apura-se para os 'quartos'

O judoca português Jorge Fonseca, bicampeão mundial, venceu esta quinta-feira em 17 segundos o seu combate de estreia nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, ao derrotar o belga Toma Nikiforov, qualificando-se para os quartos de final.Jorge Fonseca, segundo no ranking mundial de -100 kg, garantiu de imediato a presença nos 'quartos', numa categoria, com 25 judocas inscritos, em que ficou isento do primeiro combate.





A vitória diante de Nikiforov, campeão europeu e 16.º do mundo, alcançada em poucos segundos, com uma projeção por ippon, garante ao português um diploma olímpico - com o mínimo de um sétimo lugar -, visto que, mesmo que não vença na próxima ronda, de acesso às meias-finais, cairá para a repescagem.