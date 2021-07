Ana Catarina Monteiro nas 'meias' dos 200 metros mariposa

Ana Catarina Monteiro garantiu esta terça-feira a passagem às meias-finais dos 200 metros mariposa, alcançando desde já o feito histórico de ser a primeira mulher portuguesa a atingir esta fase em Jogos Olímpicos.





A portuguesa, de 27 anos, foi quinta na sua série, com 2:11.45, fechando com a 14.ª melhor marca global. Note-se que Ana Catarina Monteiro apenas tinha de acabar a prova para se apurar, já que estas eliminatórias apenas tinham 16 atletas - após a desistência da húngara Katinka Hosszú. Com recorde pessoal de 2.08,03 minutos, a portuguesa 'limitou-se' a gerir sem forçar.As meias-finais disputam-se na próxima madrugada e Ana Catarina Monteiro precisa de ser uma das oito melhores para garantir vaga na final.