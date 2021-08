Caeleb Dressel sem tempo para descansar: fez três provas em apenas 80 minutos

Uma medalha de ouro e recorde do Mundo nos 100 metros mariposa, o melhor tempo das meias-finais dos 50 livres, e um dececionante 5º lugar na inédita estafeta mista dos 4x100 estilos. Isto tudo num período de... 80 minutos! Aí está uma sessão ‘normal’ da estrela das piscinas Caeleb Dressel em Tóquio.

“Bom dia pessoal. Ou será já boa tarde? Já não sei...”, brincou o norte-americano na chegada à conferência de imprensa após a longa jornada. “Cansado? Bem, mentalmente até acho que fica mais fácil a cada prova. O que dito assim até parece estranho. Mas é verdade, não ficas com muito tempo para pensar no que vem a seguir, por isso estás mais focado”, explicou Dressel, que recordando que agora é difícil passar despercebido: “Na câmara de chamada reparas sempre nos olhares e ficas um pouco mais ansioso. Sinceramente gostava mais quando ninguém me reconhecia [risos]...”

Na primeira aparição do dia, Dressel venceu 100 mariposa, com 49,45 segundos, retirando cinco centésimos ao anterior máximo de 2019. Foi o seu terceiro ouro em Tóquio, marcando minutos depois a posição para um quarto, ao fazer o melhor tempo nas ‘meias’ dos 50 livres, com 21,42 segundos. Sem tempo para descansar, o craque de 24 anos não terminou o dia da melhor forma... mas fez a sua parte. A estafeta mista dos EUA terá sido mal construída e não foi além do 5º posto, com Dressel a entrar no último percurso de livres já completamente fora da disputa pelo pódio: a Grã-Bretanha ganhou com recorde mundial (3.37,58).

Ledecky chega às 10 medalhas

No setor feminino, Katie Ledecky venceu o terceiro round frente à rival Ariarne Titmus (2ª), conquistando o ouro nos 800 metros livres pela terceira vez consecutiva. A norte-americana, de 24 anos, chegou às 10 medalhas olímpicas na carreira, mas a rainha de Tóquio deverá ser a australiana McKeown, que pode sair do Japão com... sete medalhas.