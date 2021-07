Dressel conquista primeiro ouro e Titmus bate Ledecky em final épica

Primeira aparição e primeiro título para o norte-americano Caeleb Dressel nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020. O norte-americano de 20 anos, que quer sair do Japão com oito medalhas de ouro, 'cortou' a primeira da lista, ao vencer os 4x100 livres pela equipa norte-americana.





Na emocionante final que fechou o segundo dia de finais da natação, os americanos ganharam com 3.08,97 minutos. Dressel abriu a estafeta e foi o mais rápido do primeiro percurso. A medalha de prata ficou para a Itália (3.10,11) e o bronze para a Austrália (3.10,22).A melhor prova de natação dos Jogos até ao momento foi, no entanto, a final dos 400 livres femininos. A australiana Ariarne Titmus bateu a campeã norte-americana Katie Ledecky na final dos 400 metros livres. Titmus venceu com 3.56,69 minutos, enquanto Ledecky fez 3.57,36. O bronze ficou para a chinesa Li Bingjie, com 4.01,08.A super-estrela britânica Adam Peaty não desiludiu na final dos 100 metros bruços e revalidou o título olímpico, com 57,37 segundos, ficando à frente do holandês Arno Kamminga e do italiano Nicolò Martinenghi. Peaty mantém a sua hegemonia mas fica ainda longe do seu recorde mundial (56,88). O britânico, que foi pai em 2021, tem agora os 17 tempos mais rápidos da disciplina.A grande surpresa foi a abrir: contra todas as expetativas, a canadiana Margaret MacNeil (campeã mundial em 2019) venceu o ouro dos 100 metros mariposa femininos, com 55,59 segundos, à frente da chinesa Yufei Zhang e da australiana Emma McKeon. A sueca Sarah Sjöstrom, recordista mundial e detentora do título olímpico, ficou apenas em sétimo.