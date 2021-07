Dressel conquista primeiro ouro individual numa jornada que fechou com recorde do Mundo

O norte-americano Caeleb Dressel conquistou esta quinta-feira a medalha de ouro nos 100 metros livres, com 47,02 segundos, um novo recorde olímpico, somando assim a sua segunda de possíveis seis medalhas de ouro nos Jogos e a primeira da carreira em competições individuais no certame. O australiano Kyle Chalmers, que era o campeão olímpico, ficou com a medalha de prata, a seis centésismos do vencedor (47,08). O bronze ficou para o russo Kliment Kolesnikov (47,44).





Numa manhã de recordes, a chinesa Yufei Zhang conquistou a medalha de ouro dos 200 metros mariposa, com 2.03,86 minutos, um novo recorde olímpico, depois de já ter ganho a prata nos 100 mariposa -- as norte-americanas Regan Smith (2.05,30) e Hali Flickinger (2.05,65) completaram o pódio -- e australiano Zac Stubblety-Cook fez o mesmo -- ouro e recorde olímpico nos 200 bruços -- com 2.06,38 minutos. A prata foi para o holandês Arno Kamminga (2.07,01), que começou muito rápido e chegou a passar abaixo do recorde mundial aos 100 metros, enquanto o bronze foi para o finlandês Matti Mattsson (2.07,13), a grande surpresa da final. O recordista mundial Anton Chupkov (2.06,12) terminou apenas no quarto posto, ao fazer 2.07,24.Na primeira final de sempre dos 800 metros livres em Jogos Olímpicos, a medalha de ouro foi conquistada pelo norte-americano Robert Finke, com 7.41, 87 minutos, numa prova em que esteve sempre fora dos primeiros lugares, até que sprintou nos últimos 50 metros rumo à vitória. O italiano Gregorio Paltrinieri, que liderou quase toda a competição, ficou no segundo posto, com 7.42,11, enquanto o ucraniano Mykhailo Romanchuk, principal favorito, acabou com a medalha de bronze, com 7.42,33.Na última prova do dia... o primeiro recorde do Mundo. Numa final espetacular, a China surpreendeu ao arrecadar o ouro com a melhor marca de sempre: 7:40:33, surpreendendo Estados Unidos (prata) e Austrália (bronze).