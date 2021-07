Elite mundial de natação em águas abertas luta por apuramento em Setúbal

O rio Sado recebe a derradeira oportunidade de qualificação de natação em águas abertas para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, nos próximos sábado e domingo, com provas de 10 quilómetros.

Entre os 110 participantes (63 masculinos e 47 femininos) que vão lutar pela classificação, estão os portugueses Tiago Campos (22 anos) e Mafalda Rosa (17), do CN Rio Maior, Diogo Cardoso (20), do Colégio Monte Maior, e Angélica André (26), do Fluvial Portuense.

O Diretor Técnico Nacional (DTN) da Federação Portuguesa de Natação (FPN), Daniel Viegas, apontou à Lusa que o setor feminino é aquele que se apresenta com mais possibilidades de conseguir o apuramento numa prova em que a "concorrência é muito forte".

"A nossa expectativa é de conseguir, pelo menos, um apuramento. Estamos mais bem cotados no setor feminino, em que a Angélica André tem apresentado resultados que se enquadram nos primeiros 10 lugares. A Mafalda Rosa, apesar de mais nova, também apresenta nível para estar num lugar de apuramento", referiu.

Em masculinos, Tiago Campos e Diogo Cardoso terão uma tarefa mais difícil, sendo imprevisível antever o desfecho da prova.

"Nos homens, há uma maior heterogeneidade no pelotão. Há mais países com bom nível e é mais complicado. Temos hipóteses, mas vai ser mais duro. A luta vai ser maior. Neste tipo de disciplinas, com contacto físico, e muitas variáveis, é sempre difícil fazer prognósticos. Já temos assistido a grandes surpresas e o contrário", lembrou.

A prova de qualificação olímpica em maratonas de águas abertas arranca no sábado, dia 19, com a prova feminina, às 16h, e termina no domingo seguinte, à mesma hora, com a presença de, entre outros, do tunisino Oussama Mellouli, campeão olímpico em Londres'2016, cujo apuramento olímpico para esses Jogos foi conquistado no rio Sado.

"A concorrência é muito forte e vamos ter uma prova de grande nível. Para se ter uma ideia, no Mundial de 2019 houve campeões do mundo e medalhados olímpicos que ficaram de fora e vão estar em Setúbal. É uma disciplina em que existe muita flutuação nas classificações", disse.

Apenas 30 nadadores - 15 homens e 15 mulheres - carimbam em Setúbal o passaporte para Tóquio'2020, juntando-se aos 10 já apurados nos campeonatos do mundo, realizados em julho de 2019, em Gwangju, na Coreia do Sul.

Daniel Viegas explicou as regras do apuramento na prova, que decorre a partir do Parque Urbano de Albarquel e, este ano, em virtude do atual quadro de crise sanitária provocado pela pandemia de covid-19, não terá público e será interdito à circulação pedonal e rodoviária nos dias do evento.

"Nesta prova vão apurar os primeiros nove classificados, um por país. Depois destes nove entram os seguintes, sendo que será um por continente. Depois destes, a última vaga é para o país organizador dos Jogos Olímpicos, o Japão", referiu.

Esta é a terceira vez, depois de 2012 e 2016, que Setúbal, um dos locais de eleição para a realização anual de uma das etapas do circuito mundial da modalidade, acolhe a prova de 10 quilómetros em águas abertas que garante o apuramento aos Jogos Olímpicos.

A decisão de que a cidade seria anfitriã desta prova foi anunciada em 7 de abril, pela Federação Internacional de Natação (FINA), depois de a competição, originalmente agendada para os dias 29 e 30 de maio, para a cidade japonesa de Fukuoka, ter sido cancelada devido à evolução pandémica neste país asiático.

Portugal esteve representado nas provas de águas abertas nas últimas três edições dos Jogos. Arsenyi Lavrentyev esteve presente em Pequim'2008 e Londres'2012, Vânia Neves, no Rio'2016, enquanto Daniela Inácio detém o melhor resultado luso, com o 17.º posto em Pequim'2008.