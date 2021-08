Emma McKeon conquista ouro nos 50 metros livres

A nadadora australiana Emma McKeon sagrou-se este domingo campeã olímpica dos 50 metros livres nos Jogos Tóquio'2020, depois de já ter conseguido ouro nos 100 metros e na estafeta 4x100 da mesma especialidade.

McKeon nadou para o ouro em 23,81 segundos e vai partilhar o pódio com a sueca Sarah Sjöström, que cronometrou 24,07, e com a dinamarquesa Pernille Blume (24,21), campeã no Rio'2016, que conquistaram a prata e o bronze, respetivamente.

Além dos três ouros, a australiana, que ainda vai nadar a estafeta de 4x100 estilos, já conseguiu em Tóquio'2020 três medalhas de bronze.