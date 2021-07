Francisco Santos falha 'meias' por 73 centésimos

O nadador português Francisco Santos foi o 22.º mais rápido no conjunto das eliminatórias dos 200m costas, com 1:58.58, ficando a 73 centésimos do apuramento para as meias-finais - fechou aos 1:57.85. O português foi sexto na sua eliminatória - a terceira - e caso tivesse conseguido repetir o seu recorde nacional (1:57.06) teria garantido a passagem confortavelmente.





O resultado no Centro Aquático de Tóquio faz com que falhe as meias-finais da prova, encerrando a participação nos Jogos Olímpicos, nos quais bateu o recorde nacional em outra qualificação, nos 100 metros costas, agora fixado em 54,35 segundos.A representação portuguesa no Centro Aquático segue dentro de momentos nos 200m estilos, primeiro com Gabriel Lopes às 12h05 e depois às 12h12 com Alexis Santos.