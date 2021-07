Gabriel Lopes com novo recorde pessoal nos 200 metros estilos

Depois de Francisco Santos ter ficado a 75 centésimos do apuramento nos 200m costas, Portugal voltou a ver escapar uma qualificação por curta margem, agora com Gabriel Lopes. O nadador português registou a 21.ª melhor marca nos 200 metros estilos, com um novo recorde pessoal, ficando a somente 41 centésimos da passagem. Gabriel Lopes foi sétimo na sua eliminatória, com 1:58.56, isto quando a qualificação fechou em 1:58:15.





O outro português em ação, Alexis Santos, esteve mais discreto, ao ser somente 28.º, com 1.59,32, a mais de um segundo da sua melhor marca (1.58,19). Ainda assim, note-se que esse registo, que é recorde nacional, não lhe chegaria para o apuramento para as 'meias'.Com estes dois resultados ficam encerrada mais uma jornada portuguesa no Centro Aquático de Tóquio.