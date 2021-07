Grã-Bretanha junta ouro ao recorde mundial dos 4x100 metros estilos mistos

A Grã-Bretanha bateu este sábado o recorde mundial da estafeta de 4x100 metros estilos mistos, ao vencer a respetiva final dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 em 3.37,58 minutos. O quarteto composto por Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy e Anna Hopkin retirou 83 centésimos de segundo à anterior melhor marca de sempre, que pertencia à China, com 3.38,41 minutos, em 26 de setembro de 2020.





A medalha de prata foi a China (Jiayu Xu, Zibei Yan, Yufei Zhang e Juanxuan Yang), com 3.38,86, enquanto a Austrália (Kaylee McKeown, Izaac Stubbley-Cook, Matthew Temple e Emma McKeon) ficou com o bronze, com 3.38,95. Já os Estados Unidos (Ryan Murphy, Lydia Jacoby, Torri Huske e Caeleb Dressel) ficaram fora do pódio, terminando no quinto posto.

Com este registo, a formação britânica 'apagou' também dos registos o seu próprio recorde olímpico, que estabelecera há dois dias, com a marca de 3.38,75 minutos.