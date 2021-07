José Paulo Lopes com o 23.º tempo nos 800 livres

O nadador português José Paulo Lopes foi esta terça-feira o 23.º mais rápido da qualificação dos 800 metros livres dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, falhando o acesso à final.

Lopes foi quarto da sua série, com um tempo de 7.56,15 minutos, a mais de três segundos do recorde nacional que o próprio estabeleceu nos Europeus de maio, em Budapeste, e ficou de fora dos oito melhores, bem longe do melhor registo, do ucraniano Mykhailo Romanchuk (7.41,28).

O luso tinha conseguido o 20.º melhor tempo, com recorde pessoal, nos 400 metros estilos, no sábado, no que foi a sua estreia em Jogos Olímpicos, com um tempo de 4.16,52 minutos que chegou para vencer o seu 'heat', mas não para seguir em prova.