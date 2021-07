José Paulo Lopes 20.º nos 400 estilos com recorde pessoal

Na estreia da natação portuguesa, José Paulo Lopes foi 1.º classificado na primeira série das eliminatórias dos 400 metros estilos. Na pista cinco da primeira prova do programa, o nadador do Sp. Braga fez o tempo de 4.16.52 minutos, o que constituiu um novo recorde pessoal, que era de 4.17,22.





Na classificação geral, o português terminou as eliminatórias no 20.º lugar. O acesso à final (oito primeiros) fechou em 4.10,20 minutos, numa prova onde o favorito ao ouro Daiya Seto facilitou e foi apenas 9.º, falhando o acesso à decisão. Aí está o primeiro 'escândalo' na natação dos Jogos.O melhor tempo das eliminatórias foi do australiano Brendon Smith, com 4.09,27.José Paulo Lopes, um de oito portugueses na natação, seis na piscina e dois em águas abertas, volta a competir nos 800 metros livres, a outra distância em que conseguiu apurar-se.