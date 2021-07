Jovem Lydia Jacoby surpreende e conquista ouro nos 100 metros bruços

A vitória da jovem Lydia Jacoby, de apenas 17 anos, foi a grande nota de destaque das quatro finais que constavam no programa desta terça-feira da natação nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.





Numa decisão dos 100 metros bruços na qual estava longe de ser a favorita - em teoria era a terceira neste particular, a norte-americana surpreendeu tudo e todos, ao vencer com 1.04,95 minutos, à frente das favoritas Tatjana Schoenmaker (1.05,22), recordista olímpica, e da compatriota Lilly King (1.05,54), recordista mundial e campeã olímpica no Rio'2016. Para se ter noção do feito de Jacoby, a compatriota King não perdia uma final nesta especialidade desde... 2015!Já nos 100 metros costas, a australiana Kaylee McKeown conquistou o primeiro lugar e registou um novo recorde olímpico (57,47 segundos), a apenas dois centésimos do recorde mundial de que é detentora. A canadiana Kyle Masse ficou com a prata (57,72), enquanto a norte-americana Regan Smith foi bronze (58,05).Nos 100 metros costas masculinos, a medalha de ouro foi para o russo Evgeny Rylov que conseguiu um novo recorde europeu, com um tempo de 51,98 segundos. O compatriota Kliment Kolesnikov conquistou a prata após ficar a dois centésimos do primeiro lugar (52.00). Já o bronze foi para Ryan Murphy, o recordista mundial e o campeão olímpico no Rio’2016.Quanto à primeira final da jornada, os nos 200 metros livres, o vencedor foi o britânico Tom Dean, com 1.44,22 minutos. O compatriota Duncan Scott conquistou a prata (1.44,26) e o nadador Scheffer arrecadou o bronze (1.44,66).Sem mais finais no programa, a natação segue ainda com várias provas de interesse e também com presença portuguesa na sessão da noite: Ana Catarina Monteiro, nas eliminatórias dos 200m mariposa e José Paulo Lopes nas dos 800 m livres.