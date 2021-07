McKeon bate recorde olímpico e Dressel domina eliminatórias dos 50 livres

A nadadora australiana Emma McKeon estabeleceu esta sexta-feira um novo recorde olímpico dos 50 metros livres nas eliminatórias da prova, horas depois de ter feito o mesmo nos 100 livres, rumo ao ouro na distância em Tóquio'2020.

Ao nadar a mais curta das distâncias olímpicas em 24,02 segundos, McKeon retirou três centésimas à anterior melhor marca, que pertencia à holandesa Ranoni Kromowidjojo desde Londres2012.

Horas antes, a australiana de 27 anos tinha somado o segundo ouro em Tóquio2020, depois do triunfo nas estafetas 4x100 livres, ao ganhar os 100 metros em 51,96 segundos.

Para conquistar o ouro, McKeon melhorou o recorde olímpico, que já batera há dois dias, com 52,13 segundos, mas ficou longe da melhor marca de sempre, da sueca Sarah Sjöström (51,71, em 23 de julho de 2017).



Destaque ainda o craque norte-americano Caeleb Dressel, que foi o mais rápido dos 50 metros livres, com 21,32 segundos, a apenas dois centésimos do recorde olímpico, que poderá cair logo à noite nas meias-finais. O francês Florent Manaudou (21,65) e o grego Kristian Gkolomeev (21,66) foram os restantes nadadores mais velozes.



Já a estafeta norte-americana dos 4x100 metros estilos arriscou imenso... ao terminar as eliminatórias no 7.º posto, numa prova em que Brasil e Lituânia foram desqualificados.