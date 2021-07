Ryan Lochte não vai competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A tarefa do segundo nadador com mais medalhas olímpicas de sempre (só atrás de Michael Phelps), agora com 36 anos, era muito difícil, mas mesmo assim tentou qualificar-se nos trials norte-americanos em Omaha... mas falhou.





Nesta madrugada foi apenas sétimo nos 200 metros estilos e confirmou-se que não vai a Tóquio. Lochte procurava tornar-se no nadador norte-americano mais velho de sempre a apurar-se para os Jogos. "Isto não é o fim da estrada. Há ainda muito para alcançar na natação, quer dentro das piscinas quer fora delas", atirou o atleta que conquistou 12 medalhas olímpicas: seis de ouro, três de prata e três de bronze.