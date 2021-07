Tiago Campos espera "prova supercompetitiva": «Todos vão estar na melhor forma»

O nadador de águas abertas Tiago Campos espera "uma prova supercompetitiva" nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, para onde viajou esta terça-feira com o objetivo de representar bem Portugal e de dar o seu melhor na capital nipónica.

"Acho que vai ser uma prova supercompetitiva. São os Jogos Olímpicos, não é uma prova qualquer. Os atletas vão estar todos na sua melhor forma. Eu vou estar preparado, espero fazer uma excelente prova e representar bem o nosso país", realçou à agência Lusa o nadador, de 22 anos, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Qualificado através do sétimo lugar no evento de qualificação olímpica realizado em Setúbal, em 20 de junho, Tiago Campos teve cerca de um mês e meio para preparar a estreia na maior competição desportiva do mundo, mas frisou que, em conjunto com o seu treinador Nuno Ricardo, procuraram ao máximo que chegasse na melhor forma.

"A preparação de mês e meio é pouco tempo, mas demos o melhor para estar na minha melhor forma. Devido ao fuso horário, puxei as minhas horas um pouco mais para a frente, estava a deitar-me por volta das 02:00h e a treinar das 22:30h às 00:30h, para que a minha prova lá seja na minha tarde e para que seja a minha melhor performance. Acho que foi uma opção muito boa do meu treinador", explicou o atleta.

Para a prova masculina de natação em águas abertas, Tiago Campos quer chegar ao final e sentir que "não podia ter feito nada melhor" e que deu efetivamente tudo de si, procurando dar sequência ao trabalho efetuado no clube e à crença do seu treinador.

"Todo o trabalho árduo que fiz desde que entrei para o Clube de Natação de Rio Maior, há cinco anos, deu os seus frutos e que o meu treinador Nuno Ricardo tornou este sonho possível. Acreditou sempre em mim, às vezes até mais do que eu", realçou.

A prova de Tóquio vai servir para aumentar a qualidiade competitiva de Tiago Campos, que mirou a objetivos mais altos para Paris'2024: "Estes Jogos vão ser mais uma experiência, para que, em Paris, esteja ainda mais forte e, quiçá, chegar à medalha".

Portugal volta a ter representação lusa nas provas masculina e feminina de natação em águas abertas, com a participação da também estreante Angélica André, com 26 anos.

A nadadora do Real Clube Fluvial Portuense vai ser a primeira portuguesa a enfrentar a maratona de águas abertas, em 4 de agosto, um dia antes da prova de Tiago Campos.

Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 tiveram início na passada sexta-feira e decorrem até ao dia 8 de agosto, depois do adiamento em um ano devido à pandemia de covid-19.