Tóquio'2020: Seis nadadores polacos falham Jogos devido a erro administrativo

Um erro administrativo da Federação Polaca de Natação (PZP) impediu seis nadadores de participarem nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, com os atletas prejudicados a criticarem publicamente o presidente do organismo, Pawel Slominski, que já lamentou o sucedido.

"Quero expressar o meu mais profundo pesar e tristeza com a situação", afirmou em comunicado Pawel Slominski, admitindo o erro que obrigou os nadadores, que já estavam no Japão, a regressarem à Polónia no domingo, ainda antes do arranque dos Jogos.

Alicja Tchorz, uma das atletas em causa, denunciou a "incompetência" da PZP através das redes sociais, acusando a federação polaca de ter "entendido mal as regras".

Os seis nadadores já avisaram que ponderam avançar com uma ação legal contra o organismo, e pedem a saída de Slominski da liderança da PZP, segundo noticiou hoje a agência de notícias francesa AFP.

"Imaginem o que é sacrificar cinco anos da vossa vida e esse sacrifício resulta num fracasso gigantesco", reclamou Tchorz, que participou nos Jogos Olímpicos de 2012 e 2016.

Os Jogos Olímpicos de Tóqui'o2020 começam na sexta-feira e os eventos de natação arrancam no sábado.