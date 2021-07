John John Florence garante estar apto para ir a Tóquio

Foi em meados de Maio que o mundo do surf ficou em choque com uma nova lesão de John John Florence. Foi durante o Margaret River Pro que o havaiano anunciou a situação, com todos a temerem o pior. Depois de duas graves situações no joelho esquerdo, desta vez era o direito a ceder. Mais do que a presença olímpica, todos temeram pela carreira de Florence. Contudo, nove semanas depois da operação, ele está de regresso à ação e, contra todas as probabilidades, a tempo de competir em Tóquio.





Após um muito badalado processo de recuperação, parece que John John conseguiu mesmo recuperar de uma rotura de ligamentos, ainda que ligeira, em tempo recorde. Após as primeiras imagens em cima de uma prancha e das muitas indicações de que iria estar apto a tempo das olimpíadas, agora é o próprio John John Florence que se mostra a surfar aparentemente sem limitações."Ontem fez nove semanas da operação", começou por escrever John John nas redes sociais, numa mensagem acompanhada com um vídeo com algumas manobras em que se pode ver o joelho já a ser testado noutros níveis. "Tenho trabalhado imenso para recuperar e estou grato por todo o apoio à minha volta. Mal posso esperar por competir em Tóquio", frisou o bicampeão mundial.Foram muitos os comentários de colegas a saudar este regresso, desde Mick Fanning aos próprios colegas de equipa olímpica americana, como Carissa Moore e Kolohe Andino. Somente Kelly Slater, que estaria à espera de poder ganhar a vaga de Florence, ainda não se pronunciou publicamente sobre esta situação.A verdade é que parece praticamente certa a presença de Florence nos Jogos Olímpicos. Pelo menos para o havaiano isso vai acontecer. Resta perceber se até ao dia da prova de surf começar, a 25 de Julho, tudo continuará a funcionar bem com o joelho de John John. E se o surfista havaiano vai mesmo conseguir chegar a 100 por cento para tentar contrariar o favoritismo brasileiro na luta pelas medalhas. Os próximos dias serão decisivos!