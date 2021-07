Yolanda Hopkins nas repescagens

A portuguesa Yolanda Sequeira foi esta madrugada relegada para a repescagem na prova de surf feminino dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, ao terminar em quarto lugar a quinta bateria da primeira ronda, na praia de Tsurigasaki, em Chiba.





A algarvia, de 23 anos, não foi além da quarta posição no último 'heat' desta fase, com 9,24 pontos (5,17 e 4,07), sendo batida pela norte-americana Caroline Marks e pela neozelandesa Ella Williams, que avançaram para a terceira ronda, ao somarem 13,4 e 9,7 pontos, respetivamente.A costa-riquenha Leilani McGonagle também vai tentar manter-se em prova, depois de ter sido terceira, com 9,64.Yolanda Sequeira, vice-campeã dos Jogos Mundiais de surf, vai ainda hoje tentar juntar-se a Teresa Bonvalot, que mais cedo se qualificou para a terceira ronda, num dos dois 'heats' de repescagem, disputados por cinco surfistas cada, eliminando as duas últimas de cada um. Bonvalot, refira-se, já sabe que irá defrontar Silvana Lima na próxima ronda.