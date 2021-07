Hend Zaza: nasceu na Síria, tem 12 anos e é a atleta mais jovem em Tóquio'2020

Hend Zaza é a atleta mais jovem dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020. Nasceu na Síria a 1 de janeiro de 2009, vai representar o país no ténis de mesa e, quando realizar a sua estreia, marcada para sábado, vai tornar-se na mais jovem atleta olímpica dos últimos 52 anos, desde que a romena Beatrice Hustiu, então com 11 anos de idade, competiu na patinagem artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1968, em França.





A jovem síria apurou-se para Tóquio'2020 em fevereiro do ano passado, através das eliminatórias asiáticas, mesmo tendo sofrido uma lesão no tornozelo durante o torneio. "Foi a minha primeira participação numa grande prova. É um presente para o mau país, para os meus pais e para todos os meus amigos", referiu, na altura, quando selou o apuramento.Hend Zaza começou a jogar ténis de mesa com 5 anos, por influência de um dos três irmãos, numa infância - como a de milhões de crianças sírias... - inevitavelmente marcada pela guerra que assola o país. O conflito armado e também a pandemia dificultaram a preparação da 'menina', mas nem por isso lhe retiraram a ambição de fazer boa figura na capital nipónica, como explica o seu treinador, Adham Jamaan: "A ideia é ganhar experiência em Tóquio, porque o nosso grande objetivo é chegar a uma medalha em Paris'2024."Refira-se que o atleta mais jovem de sempre nos Jogos Olímpicos foi o ginasta grego Dimitrios Loundras, que competiu em Atenas (1896) com 10 anos e 218 dias. Mas Hend Zara vai superar a nadadora nepalesa Gaurika Singh, que foi a mais jovem atleta nos Jogos do Rio'2016 e competiu aos 13 anos e 255 dias.