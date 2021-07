Marcos Freitas entrou da melhor forma no torneio de ténis de mesa, ao apurar-se para os oitavos-de-final com uma vitória sobre o austríaco Daniel Habesohn em sete parciais, por 11-7, 3-11, 11-7, 11-6, 11-13, 2-11 e 11-3.





O mesatenista português, 16.º cabeça de série, até podia ter fechado o jogo no quinto parcial, mas permitiu a recuperação do austríaco. Ainda assim, Marcos Freitas conseguiu recuperar o seu foco e fechou de forma clara com 11-3.Na próxima ronda, o português enfrentará o vencedor do jogo entre o chinês Zhendong Fan, o número 1 mundial, e o francês Emmanuel Lebesson.