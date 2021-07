Shao Jieni na 2.ª ronda após reviravolta incrível

A luso-chinesa Shao Jieni protagonizou esta manhã uma incrível reviravolta na ronda inaugural do torneio de singulares de ténis de mesa de Tóquio'2020 e garantiu de forma autenticamente épica o apuramento para a segunda ronda. Depois de ter perdido os três primeiros sets - 8-11, 9-11 e 10-12 -, a luso-chinesa conseguiu dar a volta ao texto e conseguiu superar a sueca Christina Kallberg na 'negra', depois de ter vencido os últimso quatro parciais por 11-6, 11-5, 11-8 e 11-6.





Shao Jieni foi 33.ª no quadro de singulares do Rio'2016, em que atingiu a segunda ronda, algo que repete agora, mas desta feita com ambição para conseguir mais