João Sousa radiante com presença em Tóquio'2020: «Representar Portugal é e sempre será um orgulho»

João Sousa, número um português, assegurou esta quarta-feira a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 e mostrou-se "muito orgulhoso por representar Portugal mais uma vez", depois da presença no Rio'2016.

"Naturalmente estou muito satisfeito e orgulhoso pelo facto de representar Portugal mais uma vez nos Jogos Olímpicos. Para mim, representar Portugal é e sempre será um orgulho e poder jogar mais uns Jogos Olímpicos, que é o maior feito para um atleta, a meu ver, é sempre uma honra", revelou o minhoto, em declarações à agência Lusa.

Depois de ter representado as cores nacionais, juntamente com Gastão Elias, nos Jogos Olímpicos do Rio'2016, João Sousa junta-se, desta vez, a Pedro Sousa na comitiva portuguesa que vai marcar presença em Tóquio'2020, entre 23 de julho e 8 de agosto, estando a competição do ténis programada para o período entre 24 de julho e 01 de agosto.

"Muito contente por me ter qualificado. Vou me preparar da melhor maneira para essa competição, divertir-me e espero conseguir orgulhar as pessoas que gostam de mim e me apoiam", completou.

Com a confirmação de Sousa, o primeiro tenista português a disputar dois quadros de singulares em Jogos Olímpicos, aumentam para 85 os atletas portugueses qualificados para Tóquio'2020, em 17 modalidades.

João Sousa e Gastão Elias alcançaram o nono lugar no torneio de pares do Rio'2016, naquele que foi o melhor resultado de tenistas lusos em Jogos, tendo ambos terminado no 17.º em singulares.

Pedro Sousa já tinha assegurado a estreia em Jogos Olímpicos, graças à vaga continental atribuída à Europa, ao ocupar o 108.º lugar do ranking em 14 de junho, data de fecho da qualificação.

No entanto, face às desistências entretanto ocorridas, João Sousa, que na altura era o número dois português, no 109.º posto da hierarquia mundial, herdou esta vaga, ascendendo Pedro Sousa para o ranking de qualificação direta.