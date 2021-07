Portugueses já conhecem adversários para a ronda inaugural em Tóquio'2020

O português Pedro Sousa vai cumprir a estreia olímpica diante do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 16.º favorito, enquanto João Sousa vai defrontar o checo Tomas Machac, ditou o sorteio do torneio de ténis de Tóquio'2020 esta madrugada realizado.

O lisboeta de 33 anos, número um português e atual 120.º do ranking mundial, vai enfrentar o 35.º da hierarquia, de 22, pela segunda vez na carreira, no quadro de ténis de singulares dos Jogos Olímpicos, que têm início marcado para sábado.

No duelo anterior, em 4 de abril de 2019, Pedro Sousa impôs-se por 2-1 nos oitavos de final do Challenger de Alicante, em Espanha, a Davidovich Fokina, duas vezes semifinalista do Estoril Open.

João Sousa, 137.º do mundo, vai regressar aos courts olímpicos, depois de ter ficado entre os 17.ºs no Rio'2016, diante do jovem checo Machac, de 20 e atual 145.º da hierarquia, que vai enfrentar pela primeira vez na carreira.

Caso vença a eliminatória, o vimaranense de 32 anos vai defrontar o vencedor do embate entre o argentino Diego Schwartzman, oitavo cabeça de série, e o peruano Juan Pablo Varillas, enquanto Pedro Sousa aguarda o desfecho do encontro entre o italiano Lorenzo Musetti e o australiano John Millman.

Em pares, cuja ordem de jogos vai ser divulgada na terça-feira, os portugueses Pedro Sousa e João Sousa vão disputar o acesso aos oitavos de final do torneio frente aos anfitriões Kei Nishikori e Ben McLachlan.

Os líderes dos rankings mundiais, o sérvio Novak Djokovic e a australiana Ashleigh Barty, vão defrontar, respetivamente, o boliviano Hugo Dellien, 139.º da hierarquia, e a espanhola Sara Sorribes Tormo, 48.ª do circuito, enquanto a estrela japonesa Naomi Osaka, número dois do ranking, vai iniciar o seu percurso olímpico frente à chinesa Zheng Saisai, 52.ª.

O britânico Andy Murray, campeão olímpico em Londres'2012 e Rio'2016, vai enfrentar o canadiano Felix Auger Aliassime, nono cabeça de série, enquanto o russo Daniil Medvedev, segundo favorito, vai bater-se com o cazaque Alexander Bublik.