Stefanos Tsitsipas eliminado nos 'oitavos' do torneio de ténis de Tóquio'2020

O grego Stefanos Tsitsipas, terceiro cabeça de série e quarto do ranking mundial, caiu esta quarta-feira nos oitavos de final do torneio de ténis dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, ao perder em três sets perante o francês Ugo Humbert.

Num encontro que durou 2:20 horas, o tenista helénico ainda venceu o primeiro parcial por 6-2, mas foi superiorizado pelo rival gaulês nos dois seguintes, por 7-6 (7) e 6-2.

No final do segundo set, Tsitsipas sofreu uma queda, lesionou-se numa perna e teve de ser assistido pela equipa médica, situação que limitou o grego na parte decisiva do encontro.

Humbert, 14.º cabeça de série, vai defrontar nos quartos de final o russo Karen Khachanov, que também surpreendeu nesta eliminatória ao deixar pelo caminho o argentino Diego Schwartzman, oitavo pré-designado, em três sets (6-1, 2-6 e 6-1).