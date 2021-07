Surpresa em Tóquio: Naomi Osaka eliminada nos 'oitavos'

Naomi Osaka, uma das grandes favoritas de ténis nos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020, foi eliminada esta terça-feira nos oitavos-de-final da prova.





A tenista japonesa, número dois do mundo, regressou esta semana às provas após dois meses de paragem com duas vitórias nas primeiras rondas da competição. Mas, foi eliminada nos 'oitavos' pela tenista checa Marketa Vondrousova, 42ª no ranking mundial, por 6-1 e 6-4, no encontro que durou 70 minutos.Voudrousova, vice-campeã do Roland Garros em 2019, vai agora defrontar nos quartos-de-final a vencedora do jogo entre a tenista espanhola Paula Badosa e a argentina Nadia Podoroska.