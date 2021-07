João Pereira: «Não escondo: o sonho é trazer uma medalha»

Na segunda participação olímpica, João Pereira, 33 anos, também a medalha, depois do quinto lugar em 2016. "Quando me comprometi a trabalhar, foi para tentar melhorar o resultado. É bastante complicado, mas fui apoiado durante quatro anos para tentar trabalhar para uma medalha. Não escondo: o sonho é trazer uma medalha", afirmou nas Caldas da Rainha, na cerimónia de homenagem que o município de Caldas da Rainha promoveu para homenagear o triatleta e também João Almeida, ambos naturais do concelho, na véspera de viajarem para o Japão.





O triatleta preparou-se bastante nos últimos meses, em concreto a pensar nas temperaturas que vai encontrar em Tóquio: "A questão da climatização vai ser importante, porque vai ser uma prova muito quente, com a temperatura da água muito quente. A minha prova começa às seis e meia da manhã e também tivemos de mudar horários a pensar nisso. As condições vão ser bastante duras, mas fizemos uma boa adaptação."João Pereira confia nas suas possibilidades para trazer a medalha de uma prova "muito imprevisível", para a qual "55 atletas a alinhar à partida trabalharam todos muito durante cinco anos".Mas o triatleta aposta na estatística: "Entre todos os países, nas provas internacionais que vamos tendo, somos mais do que 150 mil, 200 mil atletas. Há um milhão de atletas [no mundo] que fazem triatlo e ali já só estou a lutar contra 54. Ou seja, já reduzi tantos, porque não hei de ser eu o melhor? É assim que penso."