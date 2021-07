Carolina João em 37.ª após duas regatas de Laser Radial

A velejadora portuguesa Carolina João ocupa o 37.º lugar de Laser Radial, com 66 pontos, após as duas primeiras regatas dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, em Kamakura.

A jovem velejadora natural da Amadora, de 24 anos, terminou a primeira regata na 32.ª posição e a segunda, que foi ligeiramente atrasada, no 34.º posto.

A alemã Svenja Weger, que venceu a segunda regata, lidera a classificação com seis pontos, menos cinco do que a dinamarquesa Anne-Marie Rindom e menos sete do que a croata Elena Vorobeva, segunda e terceira classificadas, respetivamente.

A competição na categoria prossegue na segunda-feira, com mais duas regatas, previstas para depois das 14:35 locais (6:35 em Lisboa), em Enoshima.